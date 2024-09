Coppa Davis, Matteo Berrettini non dà scampo a Fonseca. Italia-Brasile 1-0

Matteo Berrettini c’è! L’Italia parte bene da campione in carica in Coppa Davis e si porta avanti 1-0 sul Brasile a Bologna. Non è stata una passeggiata per l’ex numero 6 del mondo che ha superato Joao Fonseca con il punteggio di 6-1 7-6(5), recuperando da 0-4 nel tiebreak del secondo.

L’impatto di Berrettini sul match è superlativo: spinge subito tanto in risposta, mette pressione negli scambi e soffoca un Fonseca che non ha tempo di ragionare e commette subito diversi errori, cedendo così immediatamente il servizio. Il romano scappa quindi sul 3-0, poi il brasiliano sembra finalmente entrare nel match, prende le misure al servizio dell’azzurro e si ritrova sul 15-30 sul 3-1. Il numero 43 del mondo proprio in questa occasione vince un punto pazzesco con un pallonetto in allungo che resta sulla riga. Poi i break diventano addirittura due e il primo set viene vinto dal giocatore italiano per 6-1.

C’è un po’ più equilibrio all’inizio del secondo set, con Fonseca che riesce a tenere un po’ più duro al servizio e in risposta continua a creare qualche grattacapo a Berrettini, pur non arrivando ancora a palla break. Il brasiliano cancella due palle break nel terzo gioco giocando con coraggio e aggressività. Il numero 158 del mondo ha una ghiotta chance sul 5-4 15-30, ma spreca con un brutto errore con lo slice. Berrettini quindi riemerge con il servizio, gioca alla grande in risposta e con uno scambio durissimo si prende il break del 6-5.

Sembra finita? Nient’affatto: il sudamericano libera il braccio, spinge a tutta, sfrutta le seconde dell’azzurro e si guadagna meritatamente il tiebreak. Fonseca parte a tutta, si porta sul 4-0 giocando alla grande, poi un paio di imprecisioni e due bei punti da parte di Matteo per rimettere tutto in discussione sul 4-4. Un doppio fallo di Fonseca sul 5-6 è fatale al brasiliano e l’azzurro può liberare un urlo liberatorio.

Berrettini che ha messo in campo ben 10 ace e il 68% di prime, raccogliendo l’81% di punti. Sono 20 i vincenti scagliati da Matteo contro i 14 del brasiliano e meno i gratuiti: 20 a 25.