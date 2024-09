Coppa Davis 2024 oggi in tv: orari 15 settembre, programma, le partite di tutti i gironi

Si va a concludere quest’oggi la fase a gironi della Coppa Davis 2024: molto già deciso e molto da decidere in quel delle quattro città che ospitano i raggruppamenti dei quali si andrà a parlare in questo primo giorno

In buona sostanza, ad aprire è un confronto già totalmente inutile, quello tra Slovacchia e Cile, buono per definire solo una terza posizione che a nessuno serve. Differentemente, per tutti gli altri match esiste un qualche tipo di scopo, tra qualificazione e lotta per il primo posto nel raggruppamento. Il focus particolare è sull’ostacolo olandese di fronte al quale è l’Italia, in quello che è il lotto di incontri più qualificato della settimana.

La fase a gironi dell’attuale format di Coppa Davis 2024 termina oggi in quattro città differenti. Sarà possibile seguire i match del girone A (Bologna) in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, mentre tutti i gironi saranno trasmessi dai canali di Sky Sport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match dell’Italia.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024 OGGI

Domenica 15 settembre

Ore 5:00 Slovacchia-Cile (Girone C, Zhuhai)

Ore 11:00 Cechia-Francia (Girone B, Valencia)

Ore 14:00 Canada-Gran Bretagna (Girone D, Manchester)

Ore 15:00 Italia-Paesi Bassi (Girone A, Bologna)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251 e 252.

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia-Paesi Bassi).