Coppa Davis 2024 oggi in tv: orari 13 settembre, programma, le partite di tutti i gironi

Siamo già alla quarta giornata della fase a gironi di Coppa Davis. Abbiamo passato il giro di boa e oggi potremo conoscere il destino di qualcuno dei quattro raggruppamenti, con le prime squadre che potrebbero così superare il primo scoglio e staccare il biglietto per la fase ad eliminazione di fine novembre a Malaga.

Come l’Italia, che scenderà in campo alle 15.00 contro il Belgio. I fiamminghi hanno vinto a sorpresa al debutto contro la favorita Olanda: dopo il ko onorevole di Raphael Collignon con Botic van de Zandschulp, il talentuoso Zizou Bergs ha sorpreso Tallon Griekspoor, per poi finire il lavoro con l’esperta coppia Gille/Vliegen: sarà una sfida da non sottovalutare.

In mattinata gli Stati Uniti puntano a raggiungere la Germania in cima al gruppo C; per loro c’è la Slovacchia ancora ferma al palo. Tie sempre affascinante a Valencia tra la Spagna padrona di casa e con un Carlos Alcaraz a caccia della condizione migliore contro una Francia al momento poco brillante, mentre a Manchester la Gran Bretagna se la vedrà con l’Argentina.

La quarta giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2024 potrà essere seguita in diretta televisiva su numerosi canali. Italia-Belgio verrà trasmessa in chiaro dalle 15.00 su Rai Sport per poi passare dalle 19.40 su Rai Sport, oltre alla diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in streaming su Rai Play, NOW, SkyGo e SuperTennix. Le altre partite saranno invece coperte dai canali Sky e in streaming su NOW e SkyGo

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024 OGGI

Venerdì 13 settembre

8.00 Stati Uniti-Slovacchia (Girone C, Zhuhai)

12.00 Gran Bretagna-Argentina (Girone D, Manchester)

15.00 Italia-Belgio (Girone A, Bologna)

16.00 Francia-Spagna (Girone B, Valencia)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:

Italia-Belgio: RaiDue dalle 15.00, poi RaiSport dalle 19.40 RaiSport (dalle 16.45), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Stati Uniti-Slovacchia e Francia-Spagna: Sky Sport 252

Gran Bretagna-Argentina: Sky Sport 251

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX