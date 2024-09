Coppa Davis 2024: Italia, confermati Berrettini e Cobolli per la sfida olandese

Filippo Volandri e Paul Haarhuis hanno comunicato le proprie scelte in vista dei singolari e del doppio dell’ultimo confronto dei gironi di Coppa Davis all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna: Italia-Olanda (o per meglio dire Paesi Bassi). Bisogna dire che non ci sono sorprese reali per la caccia al primo posto del girone azzurra (e la speranza olandese di non uscire, che vorrebbe dire almeno non perdere 3-0).

Matteo Berrettini, infatti, è confermato come primo a scendere in campo contro Botic van de Zandschulp. Il romano conduce 2-0 nei precedenti, ma questi risalgono a due e tre anni fa e si sono entrambi giocati sull’erba: tutto da rivalutare, dunque, parlando di indoor. Due vittorie per Berrettini in questa settimana, una vittoria e una sconfitta per l’olandese.

Spazio poi a Flavio Cobolli, con evidentemente Matteo Arnaldi ancora risparmiato dopo il problema alla caviglia contro il brasiliano Thiago Monteiro. Per lui ci sarà Tallon Griekspoor: si sono affrontati due volte in carriera, che però l’ATP non conta perché si parlava di Challenger. Vinse in entrambi i casi il nativo di Haarlem, ma parliamo del 2021, cioè di un’altra epoca.

Il doppio, poi, al momento vede confermate le coppie dei giorni scorsi: da una parte Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dall’altra lo stesso van de Zandschulp con Wesley Koolhof, il solo reale specialista portato da Haarhuis (sì, c’è Robin Haase, ma il suo è un percorso più particolare).