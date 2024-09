Coppa Davis 2024: gli Stati Uniti vincono il girone C a Zhuhai, battuta la Germania

Si può dire che si sia chiuso quest’oggi il girone C in Coppa Davis. A Zhuhai, infatti, oltre all’estremamente infelice scelta della sede, succede anche questo: decisivo il confronto del sabato tra USA e Germania, influente solo per il terzo posto quello tra Cile e Slovacchia di domani. Per la cronaca, sono gli americani a guadagnare il primo posto e ad avere la certezza di affrontare una seconda ai quarti di finale, che verrà dal girone B o da quello D. Per i tedeschi, invece, una delle due prime proprio dai raggruppamenti appena citati.

Reilly Opelka b. Henry Squire 6-7(4) 7-6(9) 6-3

Nei primi due set, tie-break a parte, non succede praticamente niente. Le uniche due eccezioni sono il settimo game del primo parziale, con due chance di break a favore di Squire, e il sesto del secondo, con Opelka che a sua volta ha un’opportunità. Il secondo set è quello decisivo: tre i match point a favore del tedesco, che non li sfrutta (in particolare quello sull’8-7 con il servizio a disposizione). Il gigante USA porta a casa l’11-9, trova il break nel quarto gioco del terzo set e, con il servizio che si ritrova, non si volta più indietro.

Brandon Nakashima b. Maximilian Marterer 6-4 6-2

Il confronto tra i numeri 1 della sfida (ma non assoluti) nel raggruppamento lo porta a casa un Nakashima che mostra tutta la propria superiorità nei confronti di Marterer. Nel primo set sfrutta la seconda palla break nel terzo gioco, ma in totale ne ha cinque. Un 6-4 ben più che meritato, in sostanza, e seguito da un secondo parziale nel quale i 15 ceduti al servizio dal vincitore sono appena due, a fronte di due servizi strappati in fila (in game lunghi) per chiudere la pratica.

Kevin Krawietz/Tim Puetz b. Austin Krajicek/Rajeev Ram 6-1 7-6(4)

A quel punto, il doppio non ha sostanzialmente più alcun tipo di valore. Lo giocano le due coppie titolari, con Krawietz e Puetz che non hanno nessun tipo di problema nel parziale d’apertura. Il secondo va a metà tra l’equilibrio e i game decisamente meno lottati. Il tie-break ha un unico punto vinto contro il servizio, dalla coppia tedesca che si porta a casa il 7-4 e il punto della bandiera.