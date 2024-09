Coppa Davis 2024, Flavio Cobolli si sblocca! Griekspoor sconfitto in tre set, l’Italia batte l’Olanda ed è prima

Flavio Cobolli si sblocca con la maglia della Nazionale! Vittoria in tre set contro Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3 in due ore e sette minuti di gioco: l’Italia vince anche il tie contro l’Olanda e arriverà ai quarti di finale da prima della classe nel Gruppo A.

Il primo set prosegue sul filo dell’equilibrio, spalla a spalla, con entrambi che tengono piuttosto agevolmente i turni di servizio e pochi scambi. Solo un paio di 30-30 da fronteggiare per Griekspoor, ma l’olandese con la prima si salva senza patemi. Anche Cobolli è molto bravo a risalire dal 4-5 0-15 con una seconda aggressiva e spingendo subito con il colpo dopo il servizio. Il romano nel dodicesimo gioco si ritrova ai vantaggi, ma arriva al tiebreak con un ace e con un bellissimo dritto. Entrambi giocano bene il tiebreak, ma il primo a trovare il minibreak è l’azzurro, con due dritti fantastici, poi chiude sul 7-4 con una seconda sulla riga ed un rovescio in diagonale bellissimo.

Anche il secondo set è molto equilibrato e vicino nel punteggio, con entrambi che continuano a servire come treni. Il passaggio a vuoto arriva però da parte di Cobolli, che nel nono game sbaglia qualcosa, serve qualche seconda di troppo e soprattutto subisce l’impeto e l’aggressività di Griekspoor, che poi al servizio si prende per 6-4 il parziale.

Nel terzo set aumentano le chance per chi risponde: Griekspoor nel secondo game si fa riprendere da 40-15 e si ritrova a dover annullare palla break, ma l’olandese non fa una piega e con un ace riesce a salvarsi. Match che gira tra il settimo e l’ottavo gioco. Prima Flavio tiene un game al servizio da quattordici punti, cancellando due palle break con una prima esterna e con la combinazione servizio-dritto. Nel game seguente l’azzurro spinge a tutta, si prende i suoi rischi, mentre l’olandese si incarta e cede la battuta. L’azzurro quindi chiude sul 6-3, si mette in ginocchio e prende il primo successo in maglia azzurra.

Cobolli ha colpito più vincenti (31-27) e commesso meno gratuiti (22-27) rispetto al suo avversario: un match vinto sulle due palle break annullate magistralmente nel terzo set.