Coppa Davis 2024, Flavio Cobolli: “Ho realizzato un sogno, sono fiero di me stesso”

Flavio Cobolli imita l’amico Matteo Berrettini e porta a casa il secondo punto dell’Italia contro i Paesi Bassi nell’ultima sfida del gruppo A della Coppa Davis 2024. Una vittoria decisiva per gli Azzurri, che volano così alle Finals di Malaga da primi del girone dopo aver sconfitto questa settimana anche Brasile e Belgio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

L’emergente tennista romano classe 2002, che aveva fatto il suo debutto assoluto in Nazionale due giorni fa perdendo 6-0 al terzo con Zizou Bergs, si è riscattato prontamente quest’oggi avendo la meglio sul quotato olandese Tallon Griekspoor per 7-6 4-6 6-3 dopo oltre due ore di match e regalando all’Italia la certezza del primo posto finale nel raggruppamento.

“Volevo essere partecipe di questa nazionale e oggi lo sono. Ho realizzato il sogno che avevo da bambino, sono contento e fiero di me stesso. Questa non è la mia vittoria, è di squadra. Senza il calore e supporto di tutti oggi non sarebbe finita così. Sono contento e devo ringraziare tutto lo staff che da una settimana lavora con noi“, le parole del numero 32 ATP ai microfoni di Sky Sport.

Sulla presenza di Jannik Sinner oggi in panchina per supportare la squadra azzurra di Davis: “Prima della partita mi ha detto di divertirmi, detto da lui è molto importante per me. Quando era in panchina sentivo la pressione, volevo fargli vedere che sono migliorato. Ci rende orgogliosi. Questa vittoria mi darà la spinta per il finale di stagione“.