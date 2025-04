Flavio Cobolli analizza il ko contro Fils a Montecarlo: “Ero stanco, ma complimenti al mio avversario”

Si è fermata al secondo turno la corsa di Flavio Cobolli a Montecarlo. Il romano, reduce dal trionfo nel torneo di Bucarest (Romania), non ha avuto sufficienti energie per contrastare la strapotere tennistico e fisico del francese Arthur Fils, a segno sullo score di 6-2 6-4. Un match in cui il transalpino è stato molto consistente, mentre il romano ha evidenziato una condizione fisica non perfetta.

“Fils è un giocatore molto forte, sono partite difficili. Ero molto stanco e già da stamattina mi sentivo come se l’adrenalina della settimana fosse scesa di botto. Mi sono sentito strano, ma devo comunque fare i complimenti a lui perché ha sbagliato molto poco e non sono riuscito a stargli dietro“, ha raccontato a fine partita Cobolli.

Una sconfitta che quindi ci può stare nel percorso, avendo ben chiaro cosa fare nella stagione su terra rossa: “L’importante è continuare su questa strada, riesco a stare più attaccato ai match. Quando fai sei partite in sette giorni è dura, prima avevo fatto otto partite in tre mesi e questo si è fatto sentire, ma sono contento del torneo e del risultato di ieri. Non c’è stato appagamento, ma stanchezza“.

E quindi ora si pensa al prossimo impegno che sarà sul rosso di Monaco di Baviera (14-20 aprile): “Sfrutterò questi giorni a Montecarlo per allenarmi e preparare l’altro torneo in Germania“.