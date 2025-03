Lorenzo Musetti: “Vittoria importante contro Auger-Aliassime, ho lottato dopo tante sconfitte al 3° turno”

Lorenzo Musetti è riuscito a sfatare quello che era una sorta di tabù. Negli ultimi match affrontati dal carrarino lo stop al terzo turno si era fatto ricorrente e allora nel Masters1000 di Miami c’era voglia di superare quest’ostacolo. Non è stato semplice, dal momento che il canadese Felix Auger-Aliassime è stato un avversario difficile da battere, specie per il modo in cui era riuscito a giocare nel primo set.

Dal secondo però un calo evidente del nativo di Montreal e Musetti è salito di livello, migliorando il proprio rendimento alla risposta e riuscendo a tenere i propri servizi con grande determinazione: “È stata una partita importante, abbiamo fatto vedere un grande tennis, Felix ha giocato un primo set incredibile con altissime percentuali di prime palle“, ha dichiarato Musetti al termine dell’incontro.

“Dopo penso di aver trovato più ritmo dal fondo, e di aver intuito meglio il suo gioco. Ho lottato tanto dopo tante sconfitte al terzo turno, ho faticato per riuscire a essere aggressivo e adesso sono felice e orgoglioso di questa vittoria“, ha aggiunto il toscano.

Il prossimo avversario sarà una vecchia conoscenza di Musetti, ovvero Novak Djokovic. Nole ha nel mirino il titolo n.100 della carriera e affronterà l’azzurro nella consapevolezza di averlo sconfitto sette volte negli otto incroci disputati. Lorenzo dovrà avere un rendimento al servizio, soprattutto, più continuo per disinnescare la risposta del serbo e, nello stesso tempo, provare a imporre le proprie variazioni da fondo.