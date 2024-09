Coppa Davis 2024, Germania-Cile 3-0: i tedeschi vincono ancora a Zhuhai e sono ai quarti

La Germania è la prima squadra a raggiungere i quarti di finale della Coppa Davis 2024 di tennis: a Zhuhai (Cina), nella terza giornata del Gruppo C della prima fase a gironi, i tedeschi hanno battuto il Cile per 3-0, conquistando il secondo punto in classifica nel raggruppamento che comprende anche Stati Uniti e Slovacchia, selezioni che si affronteranno domani (gli statunitensi hanno un punto).

Nel primo singolare la Germania va in vantaggio grazie alla vittoria di Maximilian Marterer su Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nel primo set Marterer vola sul 5-0 centrando il break nel secondo game a zero e nel quarto ai vantaggi, e poi va a chiudere sul 6-1 in 36 minuti. Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 3-3, poi il teutonico trova due break a quindici, nel settimo e nel nono gioco, andando a chiudere sul 6-3 in 49′. Il tedesco sfrutta 4 delle 6 palle break avute a disposizione, mentre annulla tutte le 4 occasioni concesse al cileno.

Nel secondo singolare Yannick Hanfmann regola Alejandro Tabilo con lo score di 7-5 6-4 dopo un’ora e 39 minuti e regala il punto del successo alla Germania. Nella prima partita ad essere decisivo è l’undicesimo gioco, nel quale il teutonico, alla terza opportunità, strappa la battuta al sudamericano e poi tiene a zero il servizio per chiudere sul 7-5 dopo 54′. Nel secondo set il tedesco trova il break in apertura a trenta e lo difende fino alla fine, centrando la vittoria per 6-4 dopo 45′. Anche in questo incontro Hanfmann annulla l’unico break point concesso al cileno, mentre ne sfrutta 2 dei 5 avuti a disposizione.

Nel doppio, ininfluente ai fini del tie, ma importante per la qualificazione anticipata ai quarti dei teutonici, Kevin Krawietz e Tim Puetz superano Tomas Barrios Vera e Matias Soto con lo score di 6-1 6-3 in un’ora e venti minuti, consegnando il 3-0 finale alla Germania. Nella prima frazione la coppia teutonica trova il break ai vantaggi nel secondo game e poi va sul 3-0, a seguire strappa ancora la battuta agli avversari nel sesto gioco e va a chiudere sul 6-1 in 31′. Nella seconda partita si segue l’andamento dei servizi fino al 3-3, poi la coppia cilena cede la battuta ai vantaggi sia nel settimo che nel nono gioco, e così Krawietz e Puetz centrano la vittoria per 6-3 in 49 minuti. Sono ben 36 i vincenti dei teutonici, contro i 16 dei cileni, a fronte di soli 10 gratuiti, contro i 13 dei sudamericani.