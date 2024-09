Come sta Sinner dopo la caduta. Le condizioni del polso

Jannik Sinner ha sconfitto il britannico Jack Draper agli US Open 2024 di tennis in tre set e si è qualificato per l’ultimo atto di domenica: l’azzurro nel corso del secondo set della semifinale è caduto nel corso di uno scambio spettacolare ed ha accusato dolore al polso.

Nel nono game, infatti, il tennista italiano si è prodotto in un gran recupero in scivolata ma, girandosi per seguire l’azione, ha perso l’equilibrio ed è finito a terra, col peso del corpo tutto sulla mano sinistra, accusando il colpo, ma riuscendo comunque a conquistare poi il punto con un gran passante.

L’azzurro ha chiesto subito l’intervento del fisioterapista per farsi trattare, ha ripreso il match ed ha poi concluso vittoriosamente in tre partite, evitando così ulteriori sforzi per il polso, parso a lungo dolorante, anche se nelle dichiarazioni a fine match ha rassicurato i tifosi sulle proprie condizioni.

A Sky Sport, infatti, Sinner ha tranquillizzato tutti: “Il polso sta bene. In quel momento mi faceva parecchio male, quando cadi sul cemento non è il massimo. Lo abbiamo trattato subito, un pochino l’ho sentito durante la partita, però con l’adrenalina è tutto un po’ diverso. Vediamo domani (oggi, ndr), ma sicuramente non è qualcosa di grave, altrimenti avrei sentito sicuramente più dolore. Sono abbastanza tranquillo“.