Luna Rossa batte in scioltezza Orient Express e si qualifica per le semifinali di Louis Vuitton Cup!

Luna Rossa continua a volare nel round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che determinerà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha surclassato Orient Express in condizioni di vento leggero (attorno agli otto nodi) e ha vinto la quinta regata consecutiva nelle acque di Barcellona, confermando la propria imbattibilità in questo evento e rafforzando il primo posto nella classifica generale del raggruppamento.

Team Prada Pirelli svetta al comando della graduatoria con due successi di vantaggio nei confronti di American Magic e INEOS Britannia dopo cinque regate disputate a testa: il margine inizia a farsi interessante e a questo punto i ragazzi dello skipper Max Sirena sono davvero molto vicini alla conquista matematica del primato nel round robin, che garantisce il diritto di scegliere il proprio avversario nella semifinale della Louis Vuitton Cup (il risultato odierno ha garantito la qualificazione aritmetica).

La sfida odierna contro i francesi, che per il momento si sono imposti soltanto nel primo incrocio con Alinghi, è stata davvero a senso unico: Luna Rossa ha dimostrato uno strapotere nitido e una marcata superiorità tecnica, giganteggiando sia in bolina che in poppa, sfoderando una bella velocità in condizioni non semplici e infilando delle manovre impeccabili in ogni settore. Il confronto si era già indirizzato in partenza, quando James Spithill e compagni sono scattati meglio davanti ai transalpini, tra l’altro zavorrati da una penalità.

L’equipaggio tricolore ha preso immediatamente il largo, ha letto in maniera ottimale la brezza che soffiava sullo specchio di mare catalano, è risultato più performante a bordo di uno scafo di enorme qualità e ha progressivamente distanziato gli avversari: 10 secondi dopo la prima bolina, 27” dopo la prima poppa, 37” dopo il terzo lato, 40” dopo il quarto. A quel punto basta amministrare la situazione con oltre mezzo chilometro di margine, Luna Rossa vola e taglia la linea virtuale del traguardo con un vantaggio di 62 secondi.

James Spithill e compagni torneranno in mare sabato 7 settembre per fronteggiare le due immediate inseguitrici: salvo cambi di programma ci sarà il doppio impegno contro American Magic e INEOS Britannia, al termine dei quali avremo un quadro decisamente più delineato sulle sorti del round robin e potrebbero già arrivare i primi verdetti ufficiali in vista della fase a eliminazione diretta che ci terrà compagnia a partire dalla prossima settimana.