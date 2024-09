Ciclismo, Mondiali 2024: Grace Brown si prende il titolo iridato a cronometro dopo le Olimpiadi. Battute Vollering e Dygert

Era la favoritissima per l’oro e non ha tradito le aspettative, andando a chiudere una stagione da sogno (dovrebbe essere l’ultima della sua carriera) con il titolo iridato, che bissa quello olimpico di Parigi. Doppia corona nella cronometro individuale al femminile per Grace Brown: l’australiana ha vinto oggi i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Zurigo.

Percorso non del tutto semplice quello per le atlete impegnate oggi: 29,9 chilometri difficili da gestire, con Brown che è stata bravissima a tenere energie in corpo per la parte finale, nella quale ha ribaltato la situazione chiudendo con il tempo di 39.16,04 alla velocità media di 45.687 km/h.

Sconfitta un’eccellente Demi Vollering, che fino all’ultimo intertempo era al comando: la fuoriclasse neerlandese per un momento ha sognato la vittoria, ma poi si è dovuta arrendere per 16”. Terza la campionessa uscente, la statunitense Chloe Dygert, staccata di 56”. Completano la top-5 la teutonica Antonia Niedermaier e la belga, campionessa d’Europa della disciplina, Lotte Kopecky.

Giornata difficile in casa azzurra, con Vittoria Guazzini lontana dalla miglior condizione e su un percorso non del tutto favorevole: per la toscana diciannovesima posizione ad oltre 3′ dalla vetta. Ancor più distante Gaia Masetti, quarantesima.