Ciclismo, l’Europeo è l’unica corsa che l’Italia può provare a vincere nel 2024. Squadra al servizio di Jonathan Milan

L’Italia continua a fare molto fatica nelle corse di un giorno, le scelte sono sempre più complicate per Daniele Bennati che alle Olimpiadi ha puntato su Alberto Bettiol, apparso in netta difficoltà in quel di Parigi, mentre ai Mondiali di Zurigo non sarà facile decidere un capitano all’altezza della situazione.

L’unica prova in linea alla portata per il Bel Paese appare essere quella di domenica degli Europei: sul percorso del Limburgo in Belgio, non troppo duro, con alcuni strappetti ed una volata ristretta prevista, almeno sulla carta, gli azzurri possono calare infatti un asso.

Stiamo parlando di Jonathan Milan, che nell’ultimo periodo è apparso come uno dei migliori velocisti del globo. Tre vittorie al Giro di Germania, due al Renewi Tour, secondo posto alla BEMER Cyclassics per il corridore della Lidl-Trek che sta attraversando un momento di forma super.

Le caratteristiche del friulano sembrano adattissime al circuito belga e, già in primavera, ha dimostrato di trovarsi a suo agio al Nord. I rivali non mancheranno: da Mathieu van der Poel, che potrebbe anticipare i tempi, passando per Jasper Philipsen, che in volata potrebbe dar gran filo da torcere all’azzurro. Ma in questa situazione l’Italia sicuramente non partirebbe sfavorita, magari alla pari dei rivali, ed è già un evento…