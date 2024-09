Ciclismo femminile oggi, Mondiali 2024: percorso, altimetria, favorite, tv. Tutte contro Vollering, Longo Borghini per il podio

È il grande giorno della prova in linea al femminile ai Mondiali di ciclismo 2024 in Svizzera. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara odierna con il percorso, l’altimetria, le favorite ed il programma.

PERCORSO

154,1 chilometri da percorrere con partenza da Uster ed arrivo ovviamente a Zurigo. Primo tratto di circa 25 chilometri in linea, poi il primo strappo di giornata, il Binz (1,5 chilometri al 9,1%) che porta nel circuito da affrontare quattro volte. Solito anello visto in questi giorni: sono 27 chilometri dove l’ascesa principale sarà il Witikon (1,4 chilometri al 7,2%), ma non ci sarà neanche un attimo per rifiatare con diversi strappi e discese.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Paesi Bassi che partono ovviamente favoriti, come di consueto. Questa volta l’atleta più attesa è Demi Vollering, che sulla carta è un gradino sopra a tutte le altre su un circuito simile. La condizione della neerlandese appare devastante e l’ha dimostrato andandosi a prendere l’argento iridato nella cronometro: sembra essere il momento giusto per la prima maglia iridata. A lanciare la sfida alle Orange c’è la campionessa uscente, Lotte Kopecky. Non è una velocista, non è una scalatrice, praticamente si trova bene su tutti i percorsi come sta dimostrando gara dopo gara. Outsiders di lusso saranno la nostra Elisa Longo Borghini e la polacca Katarzyna Niewiadoma. Nomi a sorpresa quelli della francese Juliette Labous, della neozelandese Niamh Fisher-Black, ma soprattutto ormai c’è da non sottovalutare la campionessa olimpica Kristen Faulkner.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Sabato 28 settembre

Uster-Zürich (154.1 km)

Partenza ore 12.47

Arrivo ore 17.30 circa

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport HD dalle 12.30, Rai Sport HD dalle 12.40, dalle 15.40 su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.