Ciclismo femminile, Lotte Kopecky domina la crono degli Europei. Quinta Vittoria Guazzini

Semplicemente dominante. Con una prestazione straordinaria Lotte Kopecky ha vinto la cronometro femminile agli Europei 2024. Si tratta del primo titolo continentale della carriera per la belga, che si è imposta con 44 secondi di vantaggio su una specialista come l’olandese Ellen Van Dijk, che ha conquistato l’argento. Medaglia di bronzo per l’austriaca Christina Schwinberger, arrivata ad oltre un minuto dalla vincitrice.

Kopecky non ha avuto rivali quest’oggi sui 31 chilometri da Heusden-Zolder ad Hasselt. La belga è sempre stata avanti in ogni intermedio, andando in progressione e facendo la differenza soprattutto nella parte finale dove ha dato lo strappo decisivo rispetto a tutte le avversarie.

La “prima delle altre” è stata come detto l’olandese Ellen Van Dijk, che era rimasta a 15 secondi da Kopecky nel secondo intermedio, perdendo poi quasi trenta secondi nell’ultimo tratto. Il bronzo è andato all’austriaca Christina Schwinberger (+1:02), che ha beffato di soli due secondi l’altra olandese Riejanne Markus (+1:04).

In gara c’era solo un’azzurra, Vittoria Guazzini (+1:06), che si è ben comportata, concludendo al quinto posto a sei secondi dalla medaglia di bronzo. Una cronometro buonissima quella della toscana della FDJ-Suez, che è sempre rimasta in corsa per il podio fino all’ultimo intermedio.