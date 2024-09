Ciclismo femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Longo Borghini capitana

Paolo Sangalli, CT della Nazionale Italiana di ciclismo femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali che andranno in scena a Zurigo (Svizzera) dal 21 al 29 settembre. La squadra elite per prova in linea sarà composta da sei atlete, pronte a cimentarsi lungo un percorso sulla carta impegnativo. L’Italia ha tutte le carte in regola per distinguersi e per provare a conquistare l’ambita maglia arcobaleno al termine di una gara che si preannuncia particolarmente tirata e avvincente.

La capitana sarà Elisa Longo Borghini per la prova in linea in programma sabato 28 settembre, supportata da un’altra scalatrice come Gaia Realini e da una velocista come Elisa Balsamo. In rosa anche Alice Arzuffi, Barbara Malcotti, Erica Magnaldi e Soraya Paladin. Alla cronometro di domenica 22 settembre prenderanno parte Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. Longo Borghini, Realini e Paladin saranno schierate anche nella staffetta mista. Di seguito le convocate dell’Italia per i Mondiali 2024 di ciclismo femminile.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO 2024

PROVA IN LINEA

Alice Arzuffi

Elisa Balsamo

Elisa Longo Borghini

Barbara Malcotti

Erica Magnaldi

Soraya Paladin

Gaia Realini

CRONOMETRO

Vittoria Guazzini

Gaia Masetti