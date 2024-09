Ciclismo femminile, Europei 2024 oggi: percorso, favorite, altimetria, orari, tv

È il giorno della prova in linea al femminile: in Belgio, ai Campionati Europei di ciclismo su strada, si assegna la maglia continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara odierna con percorso, altimetria, favorite e programma.

PERCORSO

162 chilometri da percorrere con partenza da Heusden-Zolder ed arrivo a Hasselt. Primo tratto in linea, poi si entra in un mini circuito ad Hasselt, senza particolari insidie, per poi entrare nel secondo circuito, quello di Limburg, più tecnico ed insidioso, da percorrere due volte, con tante curve e due strappi come Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e lo Zammelenberg (800 metri al 4,3%), oltre ad alcuni tratti in pavé. Usciti dal circuito si ritorna in quello di Hasselt e, dunque, pianura per chiudere la gara.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Sarà, come di consueto, sfida tra Paesi Bassi ed Italia. Le Orange sono le più attese ed hanno una formazione ideale per trascinare la più attesa, Lorena Wiebes, allo sprint: la venticinquenne proverà a bissare il titolo conquistato due anni fa in Germania. A sfidarla in quel di Monaco fu proprio la nostra Elisa Balsamo, che agguantò l’argento: l’azzurra è la prima rivale per Wiebes, ma occhio che il Bel Paese può giocarsi anche la carta Chiara Consonni. Tra le altre da seguire la francese Clara Copponi, la polacca Daria Pikulik e la finlandese Lotta Henttala.

PROGRAMMA PROVA IN LINEA FEMMINILE EUROPEI 2024

Sabato 14 settembre

Heusden-Zolder – Hasselt (162km)

Partenza ore 13.45

Arrivo ore 17.30 circa

EUROPEI CICLISMO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13:25 su RaiSport, dalle 13:20 Eurosport 1

Diretta streaming: dalle 13:25 su Raiplay, dalle 13:20 su Discovery Plus, Sky Go e NOW

Diretta live testuale: OA Sport