Ciclismo, Europei 2024 oggi: percorso, favoriti, altimetria, orari, tv. L’Italia si affida a Jonathan Milan

È arrivato il grande giorno della prova in linea degli Europei di ciclismo su strada, sicuramente la gara più attesa di tutta questa settimana continentale in Belgio. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Sono 220 i chilometri da percorrere, con partenza da Heusden-Zolder ed arrivo a Hasselt. Primo tratto in linea, poi si entra in un mini circuito ad Hasselt, senza particolari insidie, da percorrere tre volte. Si esce e si entra nel secondo circuito di giornata, quello di Limburg, da affrontare tre volte: qui troviamo le maggiori insidie tra curve, tratti in pavé e soprattutto i due strappi di Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e lo Zammelenberg (800 metri al 4,3%). A 40 chilometri dall’arrivo si esce dal circuito e si torna su quello iniziale, con tanta pianura dunque fin sul traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’Italia si affida ad un Jonathan Milan in formissima: l’azzurro, supportato da una squadra di qualità, può far sognare i tifosi del Bel Paese, servirà però la gara perfetta sia per lui che per il team guidato da Daniele Bennati che dovrà trascinarlo allo sprint. In caso di volata di gruppo i rivali principali saranno il belga Jasper Philipsen ed il neerlandese Olav Kooij. Occhio però a chi lo sprint vorrà evitarlo: stiamo parlando del campione del mondo Mathieu van der Poel che sicuramente proverà ad anticipare i tempi. Con lui anche un altro uomo da classiche come il danese Mads Pedersen.

PROGRAMMA PROVA IN LINEA EUROPEI 2024

Domenica 15 settembre

Heusden-Zolder – Hasselt (220km)

Partenza ore 12.45

Arrivo ore 17.30 circa

EUROPEI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e Rai Sport dalle 12.20

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW e Rai Play dalle 12.20

Diretta live testuale: OA Sport