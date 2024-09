Ciclismo, Elena Cecchini: “Sapevamo di essere una squadra forte”

L’Italia continua a mietere successi agli Europei 2024 di ciclismo: nella prova élite della cronostaffetta a squadre miste, la compagine azzurra ha resistito, nella parte del tracciato riservata alle donne, al ritorno delle tedesche, con la Germania che si è dovuta accontentare dell’argento. Bronzo al Belgio padrone di casa.

Elena Cecchini ha commentato la vittoria odierna ai microfoni del sito federale: “Amiamo questa disciplina, ieri eravamo felici per i due ragazzi. Sapevamo di essere una squadra forte, visto anche quello che hanno fatto i ragazzi ieri. Le qualità di Vittoria (Guazzini, ndr) le conosciamo“.

La squadra ha fatto la differenza, con le azzurre in tre fino a pochi metri dal traguardo: “E’ stata brava Gaia (Masetti, ndr) a inserirsi in questo gruppo. E’ stata dura ma è andata. In corsa Marco Velo ci annunciava il vantaggio. Questa sera festeggiamo, poi subito concentrati sulle prossime prove“.