Ciclismo, l’Italia stappa un altro spumante agli Europei: oro nel Team Relay!

Se ieri la medaglia d’oro è stata una vera e propria sorpresa, oggi il trionfo era quasi annunciato. L’Italia era la favoritissima per il titolo agli Europei di ciclismo su strada nella prova della Mixed Relay a cronometro e gli azzurri non hanno tradito le aspettative, andandosi a prendere per la seconda volta dopo il 2021 (è la quinta volta che si assegna la maglia continentale in specialità) il trionfo.

In Belgio, nella prova che prevedeva 52.3 chilometri da Heusden-Zolder ad Hasselt, con tre donne e tre uomini ad alternarsi, il Bel Paese ha dominato in lungo ed in largo. Devastanti Mirco Maestri e, soprattutto, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, rispettivamente terzo e primo nell’individuale di ieri, che hanno creato il primo gap sulle rivali.

Spettacolari anche le donne, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Gaia Masetti, che hanno gestito al meglio il margine, andando a trionfare con il crono di 1.01.43,16. La Germania, la rivale più accreditata (performante soprattutto a livello femminile, con una grande rimonta da parte delle donne), si è dovuta arrendere per 17”. Terzo posto per il Belgio padrone di casa, staccato di 1’33”.

Da segnalare, nonostante la vittoria tricolore, una startlist davvero scarna per questa disciplina che, se disputata a questi livelli, resta priva di senso. Non c’era al via la Francia, campionessa in carica, assenti anche la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi, che sulla carta avrebbero potuto giocare un ruolo importante.