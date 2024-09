Ciclismo, chi parteciperà agli Europei? L’Italia punta su Milan, Philipsen e Van der Poel le stelle

La Vuelta a España 2024 è ormai alle spalle, i Grandi Giri per questa stagione sono solamente un ricordo. Non mancheranno però le corse importanti da qui alla fine dell’anno, anzi, questo settembre sarà intensissimo visto che culminerà con gli attesissimi Mondiali in Svizzera. Prima, però, in Belgio, spazio ai Campionati Europei che vedranno la prova in linea maschile domenica 15 settembre.

Percorso non durissimo quello che porterà la carovana a terminare la corsa in quel di Hasselt, ma che in ogni caso vedrà sfidarsi diverse delle stelle a livello internazionale. A partire dal campione del mondo in carica: Mathieu van der Poel quando partecipa ad una corsa non è mai per caso, visto che sulla carta dovrebbe cedere la maglia iridata agli scalatori, potrebbe puntare a fare il cambio in vista del prossimo anno.

Il Belgio risponde con il solito squadrone, anche se, purtroppo, mancherà nuovamente Wout van Aert, infortunatosi in Spagna. Il capitano in vista di uno sprint ristretto è sicuramente Jasper Philipsen, ma occhio anche a Tim Merlier. Un altro corridore attesissimo che punta alla vittoria è il danese Mads Pedersen, che arriva all’appuntamento in gran forma.

Arriva con grandi ambizioni alla sfida continentale anche l’Italia: la squadra tricolore ha una punta che può giocarsela, forse alla pari, con tutti gli altri. Stiamo parlando di Jonathan Milan che è cresciuto esponenzialmente nell’ultimo periodo ed in volata non ha nulla da invidiare ai migliori al mondo.