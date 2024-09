Ciclismo, cambia l’Italia per gli Europei: Pasqualon infortunato, Bennati chiama un sostituto

Daniele Bennati si è trovato costretto a fare un cambio di formazione in vista della prova in linea degli Europei di ciclismo, in programma domenica 15 settembre nel Limburgo. Il CT della Nazionale Italiana ha infatti dovuto rinunciare ad Andrea Pasqualon, che è rimasto vittima di una caduta in allenamento lo scorso venerdì e che non è riuscito a recuperare. L’esperto corridore veneto della Bahrain Victorious sarà sostituito da Mirco Maestri, che avrà così modo di indossare la maglia azzurra in Belgio.

Il 32enne reggiano del Team Polti Kometa affiancherà Simone Consonni, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Jacopo Mosca, Matteo Trentin nella squadra che sarà capitanata da Jonathan Milan. Gli azzurri lavoreranno per portare la gara allo sprint, dove il velocista friulano sarà uno dei grandi favoriti della vigilia per la conquista della maglia blu-stellata: dopo le tappe vinte al Giro d’Italia e l’eccellente forma dimostrata nelle ultime settimane, il nostro portacolori insegue il grande acuto continentale.

Ricordiamo che i professionisti si dovranno cimentare in una fatica di 223 chilometri, si partirà da Heusden-Zolder (quella Zolder dove Mario Cipollini conquistò il suo titolo mondiale) e si arriverà ad Hasselt, affrontando un percorso che strizza l’occhio ai velocisti ma che non deve essere assolutamente sottovalutato perché potrebbe nascondere delle insidie.