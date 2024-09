Chi è il n. 1 d’Italia in Coppa Davis senza Jannik Sinner? Il ranking degli azzurri, tra Arnaldi e Berrettini

L’Italia si appresta a fare il proprio debutto nella fase a gironi della Coppa Davis: oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, gli azzurri scenderanno in campo a Bologna per affrontare il Brasile e puntano a ottenere un successo fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale della massima competizione tennistica per Nazionali. I detentori dell’Insalatiera se la dovranno vedere contro i baldanzosi sudamericani, mentre i prossimi impegni tra venerdì e domenica saranno contro Belgio e Olanda.

Jannik Sinner ha vinto gli US Open, ma il numero 1 del mondo non sarà naturalmente della partita visto che è reduce da due settimane di grandi fatiche sul cemento statunitense. In assenza del fuoriclasse altoatesino chi è il numero 1 d’Italia per questa settimana dedicata alla Coppa Davis? Visto che non vedremo all’opera nemmeno Lorenzo Musetti (numero 19 del ranking ATP), il meglio piazzato nella graduatoria internazionale è Flavio Cobolli, che è numero 32 appena davanti a Matteo Arnaldi (numero 33).

Se il capitano Filippo Volandri dovesse basarsi esclusivamente sul ranking schiererebbe questi due giocatori nei singolari, ma è alta la probabilità di vedere all’opera Matteo Berrettini: il finalista di Wimbledon 2021 è numero 43 del mondo e il numero 6 d’Italia, visto che è preceduto anche da Luciano Darderi (numero 41, ma non selezionato per Bologna). Il doppio sarà composto da collaudatissimi Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quest’ultimo reduce dal trionfo agli US Open nel misto con Sara Errani.

RANKING ATP ITALIANI COPPA DAVIS

SINGOLARE

32. Flavio Cobolli

33. Matteo Arnaldi

43. Matteo Berrettini

DOPPIO

9. Andrea Vavassori

12. Simone Bolelli