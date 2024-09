Canoa slalom, tutti gli azzurri della canadese si qualificano per la semifinale nella tappa di Coppa del Mondo di Ivrea

Il meteo inclemente porta ad un cambio di programma nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, in corso ad Ivrea (Torino): nella seconda giornata di gare, per le batterie della canadese, si disputa una sola run per definire i qualificati alle semifinali di domani. In casa Italia tutti i sei azzurri impegnati passano il turno. Rinviate a domani, invece, semifinali e finali del kayak.

Al termine della run femminile (30 qualificate) la miglior azzurra è Marta Bertoncelli, terza con il crono di 99.45 (percorso netto), ma passano il turno anche Elena Borghi, dodicesima con il tempo di 103.65 (percorso netto), ed Elena Micozzi, ventiduesima in 109.40 (4 penalità).

Nell’unica manche maschile (30 qualificati) si classifica quinto Raffaello Ivaldi con il tempo di 85.07 (percorso netto), mentre termina quindicesimo Elio Maiutto con il crono di 88.78 (2 penalità), infine chiude trentesimo ed è l’ultimo dei qualificati Marino Spagnol in 93.96 (percorso netto).