Canoa slalom, Chiara Sabattini si ferma in semifinale nel kayak cross ed è sesta in Coppa del Mondo ad Ivrea

Si rivela avara di soddisfazioni per l’Italia l’ultima giornata di gare della quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, andata in scena ad Ivrea (Torino): nel kayak cross la miglior azzurra è Chiara Sabattini, che si ferma in semifinale, mentre escono ai quarti Agata Spagnol e Stefanie Horn. Nel comparto maschile batterie fatali a Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro, mentre viene eliminato nel time trial Tommaso Panico.

Nel kayak cross femminile si registra la doppietta britannica con Mallory Franklin che in finale precede la connazionale Kimberley Woods, mentre completa il podio l’australiana Noemie Fox. La miglior azzurra è Chiara Sabattini, eliminata in semifinale e sesta assoluta, mentre Agata Spagnol e Stefanie Horn vengono escluse ai quarti e si classificano rispettivamente all’undicesimo ed al dodicesimo posto complessivo.

Nel kayak cross maschile arriva un altro successo britannico con Jonny Dickson, primo davanti al transalpino Gael Adisson, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altro britannico Sam Leaver. In casa Italia vanno fuori in batteria sia Zeno Ivaldi, 18° assoluto, che Giovanni De Gennaro, 28°, infine esce di scena nel time trial Tommaso Panico, 42°.