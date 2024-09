Canoa slalom, Stefanie Horn si impone nel K1 in Coppa del Mondo ad Ivrea! Terzo Raffaello Ivaldi nel C1

Si tinge d’azzurro la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, in corso ad Ivrea (Torino): il cambio di programma a causa del maltempo porta alla disputa nella giornata odierna di semifinali e finali sia per il kayak che per la canadese, ed arrivano ottime notizie per l’Italia, con la vittoria di Stefanie Horn nel K1 femminile ed il terzo posto di Raffaello Ivaldi nel C1 maschile.

Nel K1 femminile imperiosa vittoria di Stefanie Horn, che dopo aver chiuso al primo posto in semifinale parte per ultima in finale e migliora ulteriormente il proprio crono, imponendosi con un percorso netto in 96.88, precedendo la tedesca Ricarda Funk, seconda in 97.54, a 0.66 (2 penalità), e la slovena Eva Tercelj, terza in 98.81, a 1.93 (2 penalità). Escono in semifinale, invece, Francesca Malaguti, 12ma, ed Agata Spagnol, 29ma.

Nel C1 maschile sale sul gradino più basso del podio Raffaello Ivaldi, terzo con il tempo di 94.49 (2 penalità), proprio davanti ad Elio Maiutto, quarto con il crono di 95.10 (2 penalità). La vittoria va allo sloveno Benjamin Savsek in 93.05 (2 penalità), davanti al transalpino Yohann Senechault, secondo in 94.06 (4 penalità). Eliminato in semifinale, infine, Marino Spagnol, 15°.

Nel K1 maschile un salto di porta, come già accaduto nella tappa di Augusta, toglie il successo al campione olimpico di Parigi 2024, Giovanni De Gennaro, ottavo in 135.52 (50 penalità). Vittoria del polacco Mateusz Polaczyk in 87.34 (percorso netto), davanti al francese Anatole Delassus, secondo in 87.82, a 0.48 (percorso netto), ed allo sloveno Peter Kauzer, terzo in 88.45, a 1.11 (percorso netto). Fuori in semifinale, invece, Xabier Ferrazzi, 16°, e Michele Giuseppe Pistoni, 23°.

Nel C1 femminile escono di scena in semifinale tutte le tre azzurre in gara: 24ma Marta Bertoncelli a causa di un salto di porta, 26ma Elena Borghi, davanti ad Elena Micozzi, 27ma, entrambe gravate di due salti di porta. In finale percorso netto per le tre atlete sul podio: dominio della ceca Gabriela Satkova in 100.81, che precede la britannica Kimberley Woods, seconda in 106.24, a 5.35, e l’ucraina Viktoriia Us, terza in 108.15, a 7.26.