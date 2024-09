Cancellate le regate di Luna Rossa e Ineos: gara-6 rinviata, nuovo orario e programma

Il vento leggero ha caratterizzato il pomeriggio a Barcellona e ha sensibilmente condizionato le semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si sono disputate due regate, inframezzate da continui rinvii e pause a causa della brezza troppo morbida che ha soffiato sulla località spagnola (sette-otto nodi): Alinghi ha vinto in modalità dislocante e ha accorciato le distanze nella serie contro INEOS Britannia (1-4), American Magic ha avuto la meglio su Luna Rossa dopo un clamoroso errore del sodalizio italiano (1-4).

Luna Rossa e INEOS Britannia sono a un solo successo dalla chiusura delle rispettive serie e dalla qualificazione alla finale, ma le due gara-6 sono state rinviate: le due regate erano in programma nel pomeriggio odierno, ma dopo la sconfitta di Team Prada Pirelli la brezza si è abbassata ulteriormente, si è andati avanti a suon di rinvii e alle ore 17.15 è arrivata la cancellazione definitiva della seconda parte di giornata perché non c’era più il tempo materiale per completare il piano originario.

Gli organizzatori del torneo hanno già comunicato che i recuperi verranno disputati mercoledì 18 settembre (dalle ore 14.00, salvo ulteriori cambi di orario). La giornata di martedì 17 settembre è stata riservata alla America’s Cup giovanile come da calendario originario. Mercoledì erano già previste delle regate di Louis Vuitton Cup: si trattava delle gare-7 e gare-8, ma a questo punto si disputeranno le gare-6 ed eventualmente le gare-7.

NUOVO CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP

Mercoledì 18 settembre

Ore 14.00 Gara-6: INEOS Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Gara-6: Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Eventuale Gara-7: Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Eventuale Gara-7: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup