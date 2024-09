Calendario US Open 2024 oggi (4 settembre): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Si concludono oggi i quarti di finale, e i due tabelloni chiudono il sostanziale giro con la parte alta, quella riservata ai numero 1 del mondo, Jannik Sinner in un caso e Iga Swiatek nell’altro. Un programma, questo, che avrà tanto da raccontare.

Si parte come di consueto alle 18:00, con la ceca Karolina Muchova che non vuole fermarsi nemmeno di fronte alla solidità della brasiliana Beatriz Haddad Maia sulla strada del ritorno alle alte vette. A seguire Jack Draper prova a dare una luce al tennis britannico del post-Murray, ma rimane da capire quale Alex de Minaur sarà davanti a lui (l’australiano, in teoria, sarebbe il favorito). In notturna comincia Swiatek, che avrà tutto l’Arthur Ashe Stadium a sfavore vista la presenza dell’americana Jessica Pegula, mentre per Sinner ci sarà l’eterna sfida contro Daniil Medvedev ed è senz’altro l’incontro più atteso di questa giornata.

I quarti di finale degli US Open inizieranno alle ore 18:00 italiane. Sarà possibile seguirli in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso la freccia in su sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta per mezzo di SuperTennis Plus. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta tv sarà inoltre assicurata da da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti ulteriori campi, nonché su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Sinner-Medvedev, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI

ARTHUR ASHE STADIUM

Sessione diurna (ore 18:00)

Haddad Maia (BRA) [22]-Muchova (CZE) – Quarti femminili

Draper (GBR) [25]-de Minaur (AUS) [10] – Quarti maschili

Sessione notturna (ore 1:00)

Swiatek (POL) [1]-Pegula (USA) [6] – Quarti femminili

Sinner (ITA) [1]-Medvedev [5] – Quarti maschili

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 3° turno torneo juniores femminile

Chan (TPE)/Kudermetova [10]-L. Kichenok (UKR)/Ostapenko (LAT) [7] – Semifinale doppio femminile – Non prima delle ore 21:00

Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [3]-Mladenovic (FRA)/Zhang (CHN) – Semifinale doppio femminile – Non prima delle ore 22:30

