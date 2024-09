Calendario US Open 2024 oggi (2 settembre): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Ottava giornata dello US Open 2024 che vedrà proseguire gli ottavi di finale dei singolari maschili e femminili, con due presenze italiane, ossia le principali speranze per i sogni di gloria: Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

Jannik Sinner illuminerà la notte americana affrontando Tommy Paul sull’Arthur Ashe Stadium: sarà una partita interessante, con lo statunitense che ha caratteristiche interessanti, non dà molto ritmo, è bravo ad aggredire e a prendersi i punti nei pressi della rete e può creare qualche grattacapo all’azzurro con la sua varietà. Match che sarà preceduto da Swiatek-Samsonova, mentre in diurna Borges-Medvedev e Shnaider-Pegula.

Jasmine Paolini invece aprirà il programma sul Louis Armstrong Stadium nel match molto bello e affascinante contro Karolina Muchova tra due giocatrici con un gioco aggressivo e talentuoso. Sul Campo 5 invece ci saranno Errani e Vavassori contro Hsieh e Zielinski.

L’ottava giornata degli US Open 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis e a pagamento sui canali Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) dalle 17.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Sky Go e su NOW.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI

Lunedì 2 settembre

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

D. Shnaider [18] vs J. Pegula USA [6]

N. Borges POR vs D. Medvedev [5]

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

I. Swiatek POL [1] vs L. Samsonova [16]

J. Sinner ITA [1] vs T. Paul USA [14]

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Muchova CZE vs J. Paolini ITA [5]

J. Draper GBR [25] vs T. Machac CZE

C. Wozniacki DEN vs B. Haddad Maia BRA [22]

Non prima delle 23.00

A. de Minaur AUS [10] vs J. Thompson AUS

Campo 5 – Ore 17.00

H. Chan TPE/V. Kudermetova [10] vs H. Dart GBR/D. Parry FRA

W. Koolhof NED/N. Mektic CRO [11] vs H. Heliovaara FIN/H. Patten GBR [6]

B. Krejcikova CZE/M. Ebden AUS [4] vs A. Sutjiadi INA/R. Bopanna IND [8]

S. Hsieh TPE/J. Zielinski POL [7] vs S. Errani ITA/A. Vavassori [3]

PROGRAMMA US OPEN 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Uno (201) dalle 17.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)3

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, Sky Go, NOW.