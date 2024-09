Calendario Supercoppa Italiana volley 2024: programma, orari, tv, chi partecipa

La Supercoppa Italiana 2024 di volley maschile andrà in scena sabato 21 e domenica 22 settembre. La stagione della grande pallavolo sarà dunque aperta della competizione rivolta alle squadre che hanno disputato la finale scudetto e/o la finale di Coppa Italia nella passata annata agonistica. Si incomincerà con le due semifinali: Perugia-Piacenza (ore 15.30) e Trento-Monza (ore 18.00). Le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che si disputerà il giorno seguente (ore 18.00). Si preannuncia grande spettacolo al PalaWanny di Firenze, dove si assegnerà il primo trofeo della stagione.

Perugia si presenta da Campione d’Italia e incrocerà l’ambiziosa Piacenza, che punta a fare lo sgambetto ai favoriti Block Devils. Trento torna in scena da Campione d’Europa, ma dopo aver mancato la finale scudetto nella passata stagione: impegno ostico per i dolomitici contro la nuova Monza, lo scorso anno capace di battagliare per il tricolore in maniera strenua contro la compagine umbra e che spera di poter alzare al cielo il trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Supercoppa Italiana 2024 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Sabato 21 settembre

Ore 15.30 Semifinale 1: Sir Susa Vim Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.00 Semifinale 2: Itas Trentino vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

Domenica 22 settembre

Ore 18.00 Finale Supercoppa Italiana 2024 – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Perugia-Piacenza e la finale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 per Trento-Monza, gratis; Rai Play per Perugia-Piacenza e la finale, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.