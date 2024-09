Calendario Luna Rossa-Ineos, Finale Louis Vuitton Cup 2024: programma, orari, tv, giorni di regata e di riserva

Dapprima INEOS Britannia ha battuto Alinghi per 5-2, poi Luna Rossa ha sconfitto America Magic per 5-3: questi sono stati i risultati delle due semifinali della Louis Vuitton Cup 2024 di vela, andate in scena a Barcellona, in Spagna.

Britannici ed italiani si sfideranno ora in finale, in programma da giovedì 26 settembre a lunedì 7 ottobre: a differenza di quanto avvenuti nel penultimo atto, dove sono bastate 5 vittorie, ora ne serviranno 7 per vincere, dunque la serie conclusiva sarà al meglio delle 13 sfide.

CALENDARIO FINALE LOUIS VUITTON CUP

Luna Rossa – Ineos Britannia (al meglio delle 13 regate)

Giovedì 26 settembre, dalle ore 14.00: regata 1, a seguire regata 2

Venerdì 27 settembre: giorno di riserva

Sabato 28 settembre, dalle ore 14.00: regata 3, a seguire regata 4

Domenica 29 settembre, dalle ore 14.00: regata 5, a seguire regata 6

Lunedì 30 settembre: giorno di riserva

Martedì 1° ottobre, dalle ore 14.00: regata 7, a seguire eventuale regata 8

Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 9, a seguire eventuale regata 10

Giovedì 3 ottobre: giorno di riserva

Venerdì 4 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 11, a seguire eventuale regata 12

Sabato 5 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 13

Domenica 6 ottobre: giorno di riserva

Lunedì 7 ottobre: giorno di riserva

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.