Calendario Europei ciclismo 2024 oggi: orari 11 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

L’Europeo di ciclismo prendono il via oggi. Subito una giornata frizzante per la competizione continentale nella Limburgo belga, con ben sei dei quattrodici titoli che verranno assegnati in questo 11 settembre: parliamo delle maglie europee valide per le prove a cronometro, dalle categorie juniores a quelle élite.

Percorso identico per cinque delle sei gare in programma quest’oggi. A differenziarsi è solo la gara juniores femminile, che si corre sulla distanza di 13,3 chilometri con una sola, minima parte di dislivello ad inizio prova. Tutte le altre invece si svolgeranno sui 31,1 chilometri: nessuna difficoltà altimetrica, strizzando l’occhio agli specialisti puri.

Tra di loro non ci sarà Filippo Ganna, messo a riposo dalla Ineos-Grenadiers per un momento di stanchezza generale; saranno dunque Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri e Jacopo Mosca a giocarsi la chance di essere della gara. In ambito femminile le convocate sono Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti ed Elena Pirrone.

La prima giornata degli Europei 2024 di ciclismo andrà in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) in chiaro e su Eurosport 1 a pagamento; i due canali trasmetteranno esclusivamente le due gare élite. Le due gare saranno trasmesse in streaming su RaiPlay (in chiaro), Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2024

Mercoledì 11 settembre

9:00 – Cronometro donne Juniores (Misia Belotti, Elena De Laurentiis, Linda Sanarini, Irma Siri)

10:15 – Cronometro uomini Juniores (Andrea Donati, Loenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Ludovico Mellano, Andrea Montagner)

11:45 – Cronometro donne Under 23 (Francesca Barale, Carlotta Cipressi, Federica Venturelli)

13:15 – Cronometro uomini Under 23 (Dario Igor Belletta, Nicolas Milesi

15:00 – Cronometro donne Elite (Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti, Elena Pirrone)

16:30 – Cronometro uomini Elite (Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri, Jacopo Mosca)

EUROPEI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le prove élite su Eurosport 1 e Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW e Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport