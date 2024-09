LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei 2024 in DIRETTA: Guazzini prova a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile degli Europei di ciclismo 2024. Scatta la rassegna continentale di Limburgo (Belgio) con le prove contro il tempo: 27 atlete vanno a caccia del titolo di campionesse europee. Non ci sarà la campionessa in carica Marlen Reusser (Svizzera) che dopo tre successi consecutivi non difenderà il titolo.

Il percorso di questa cronometro è per specialiste pure: le atlete si confronteranno per 31.3 km quasi totalmente pianeggianti con un piccolo tratto con strada favorevole. La partenza è posta a Heusden-Zolder mentre l’arrivo sarà a Hasselt.

La gara si preannuncia molto combattuta con diverse atlete che potranno tentare l’assalto al titolo. L’Italia sarà rappresentata da Vittoria Guazzini, che dopo lo splendido oro olimpico nella Madison di Parigi insegue una gioia in strada. La favorita numero 1 è l’austriaca Christina Schweinberger, attenzione anche alle due olandesi Ellen Van Dijk e Riejanne Markus. Al via di questa prova anche Lotte Kopecky.

La prima atleta a partire sarà Varvara Fasoi: la prova dell’ellenica scatterà alle 15.12. A seguire, con intervalli di 1 minuto, partiranno tutte le altre atlete. Guazzini sarà la ventiduesima atleta a partire (15.22). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile degli Europei 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!