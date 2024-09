Calendario Champions League oggi: orari 18 settembre, tv, streaming, quali partite su Sky, Canale 5 e Prime

Oggi, mercoledì 18 settembre, proseguirà la prima giornata della Champions League 2024-2025 di calcio: si giocheranno alle ore 18.45 Bologna-Shakhtar e Sparta Praga-Salisburgo, ed alle ore 21.00 Manchester City-Inter, PSG-Girona, Celtic-Slovan Bratislava e Club Brugge-Borussia Dortmund.

Manchester City-Inter sarà visibile in streaming su Amazon Prime Video, mentre PSG-Girona sarà fruibile in tv su TV8 HD e Sky Sport ed in streaming su tv8.it, Sky Go e NOW, infine Bologna-Shakhtar e tutti gli altri incontri saranno visibili in tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e NOW.

CALENDARIO 1A GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025

18.45 Sparta Praga-Salisburgo – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Bologna-Shakhtar – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 PSG-Girona – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Manchester City-Inter – Amazon Prime Video

21.00 Celtic-Slovan Bratislava – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Club Brugge-Borussia Dortmund – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

PROGRAMMA 1A GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD e Sky Sport.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW ed Amazon Prime Video.