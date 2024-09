La Juventus vince in Champions League, Milan ko con il Liverpool, il Bayern segna 9 gol, poker Kane

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella prima giornata della Champions League di calcio, che da questa stagione ha cambiato format: girone unico aperto a trentasei formazioni, ciascuna affronta otto avversarie diverse (quattro partite in casa e quattro in trasferta), le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale mentre quelle tra il nono e il ventiquattresimo posto disputeranno un playoff per proseguire il proprio cammino nella massima competizione continentale.

La Juventus ha sconfitto il PSV Eindhoven per 3-1 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium: maiuscola prestazione di Yildiz, che segna un gol spettacolare al 21′ su invito di Gonzalez, poi McKennie trova una mirabolante zampata al 27′ e Gonzalez arrotonda il punteggio al 52′ su assist di Vlahovic prima della rete della bandiera firmata da Saibari in pieno recupero. Il Milan ha invece perso per 3-1 contro il Liverpool a San Siro: i rossoneri si sono illusi al 3′ con la stoccata di Pulisic al 3′ su sprone di Morata, ma i Reds hanno ribaltato la situazione con i sigilli di Konate e van Dijk nella seconda parte del primo tempo a cui ha fatto seguito la firma di Szoboszlai al 67′.

Il Bayern Monaco è andato a valanga, travolgendo la Dinamo Zagabria con un roboante 9-2 in casa: Kane ha segnato addirittura quattro gol (tre rigori), doppietta di Olise, soddisfazione anche per Guerreiro, Sane e Goretzka. Il Real Madrid ha avuto la meglio sullo Stoccarda per 3-1: Mbappè sigla la rete del vantaggio al 46′, Undav pareggia al 68′, poi Rudiger opera il definitivo sorpasso all’83mo minuto ed Endrick arrotonda in pieno recupero. L’Aston Villa è passato nella tana dello Young Boys per 3-0, mentre lo Sporting Lisbona si è imposto tra le mura amiche contro il Lilla per 2-0.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Juventus-PSV Eindhoven 3-1

Young Boys-Aston Villa 0-3

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

Milan-Liverpool 1-3

Real Madrid-Stoccarda 3-1

Sporting Lisbona-Lilla 2-0