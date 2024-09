Calendario Champions League oggi: orari 17 settembre, tv, streaming, quali partite su Sky, Canale 5 e Prime

Siamo giunti al momento di alzare il sipario sulla Champions League 2024-2025. Oggi, infatti, prenderà il via la nuova edizione della massima competizione continentale per club. La Coppa “con le grandi orecchi” per l’occasione si presenta con un nuovo format dato che non vedremo più i gironi iniziali ma un campionato vero e proprio.

Il primo match della nuova Champions League sarà quello tra Juventus e PSV. La sfida si giocherà alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino e rappresenterà subito una sfida di capitale importanza per i bianconeri allenati dal neo-mister Thiago Motta. In contemporanea sarà la volta di Young Boys-Aston Villa.

Alle ore 21.00, invece, vedremo altri 4 match, con ancora l’Italia protagonista. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, infatti, il Milan se la dovrà vedere contro il Liverpool per una sfida di alto profilo. In contemporanea esordiranno anche i campioni in carica del Real Madrid contro lo Stoccarda, quindi il Bayern Monaco ospiterà la Dinamo Zagabria all’Allianz Arena. In campo anche lo Sporting Lisbona contro i francesi del Lilla.

Come seguire i match in tv? La Champions League sarà in diretta esclusiva su Sky Sport in questo martedì. Per le italiane: Juventus-PSV sarà in diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e SkyGO. Milan-Liverpool sarà in diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e SkyGO. Non ci saranno match live in chiaro sul canale TV8 (125 di Sky e 8 dgt) né sui canali Mediaset che non hanno più i diritti della Coppa.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025

Martedì 17 dicembre

Ore 18.45 Juventus-PSV – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213), in streaming su NOW e SkyGO

Ore 18.45 Young Boys-Aston Villa – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Bayern Monaco-Dinamo Zagabria – diretta su Sky Calcio 4 (254) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Milan-Liverpool – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213), in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Real Madrid-Stoccarda – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Sporting Lisbona-Lilla – diretta su Sky Calcio 5 (255) e in streaming su NOW e SkyGO