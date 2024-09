Calcio, rinviata Atalanta-Como: pioggia torrenziale al Gewiss Stadium, si gioca domani

Niente da fare. Pioggia torrenziale al Gewiss Stadium, teatro del Monday Night del 5° turno del campionato di calcio di Serie A. La partita tra Atalanta e Como è stata rinviata a domani sera (ore 20.45) a causa del maltempo.

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Bergamo pochi minuti prima del calcio d’inizio. Il rettangolo verde è stato inzuppato dalla furia di Giove Pluvio. In un primo momento, dopo aver effettuato i sopralluoghi di rito, l’arbitro Tremolada e i capitani delle due squadre (De Roon e Cutrone) avevano optato per tardare l’inizio del confronto alle 21.45, con un’ora di ritardo rispetto al programma originario.

L’intensità della perturbazione però è aumentata e questo ha indotto il direttore di gara a optare per il rinvio di 24 ore. Pertanto la sfida tra orobici e lariani sarà recuperata martedì 24 settembre (ore 20.45).

In seguito ad un nuovo sopralluogo effettuato dal direttore di gara con i due capitani, il match è stato rinviato alle ore 20:45 di domani a causa dell’impraticabilità del campo.

After a final field inspection, the game has been postponed to tomorrow at 20:45 CEST, due to… pic.twitter.com/zncd9MvCAi

