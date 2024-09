Calcio, il derby della Madonnina è del Milan! Tris della Roma contro l’Udinese nel quinto turno

Quattro gli incontri domenicali di questo quinto turno del campionato di calcio di Serie A, che terminerà domani con il confronto tra Atalanta e Como. Nella sfida di cartello, ovvero il derby della Madonnina tra Inter e Milan sono stati i rossoneri a spuntarla.

Una partita molto tesa, tipica delle stracittadine, in cui è stato il Diavolo a sbloccare per primo il risultato grazie a un gol dello statunitense Christian Pulisic al 10′. Al 27′ ha risposto la Beneamata con Federico Dimarco. Nella ripresa ha deciso la sfida una rete di Matteo Gabbia all’89’. Con questo risultato la formazione di Paulo Fonseca aggancia i cugini in sesta posizione nella classifica generale con 8 punti.

All’Olimpico cade l’Udinese contro la Roma. Il nuovo corso in panchina di Dusan Juric è stato aperto da una vittoria. Al 19′ l’ucraino Artem Dovbyk ha messo sui binari favorevoli ai capitolini l’incontro. Nel secondo tempo sono arrivate le marcature di Paulo Dybala su rigore al 49′ e di Tommaso Baldanzi al 70′. La compagine bianconera ha perso così la vetta della classifica, a vantaggio del Torino (+1), mentre i giallorossi si sono portati a 6 punti, provando a tirarsi fuori dalle zone basse della graduatoria.

In apertura di questa giornata c’è stata l’affermazione della Fiorentina al Franchi contro la Lazio. I gigliati si sono imposti 2-1 grazie alle realizzazioni dell’islandese Gudmundsson al 49′ e al 90′, rendendo vano il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Gila al 41′. Successo esterno poi del Bologna a Monza per 2-1, grazie ai gol di Urbanski e di Castro. Per i brianzoli a segno Djuric.