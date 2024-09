Calcio femminile, tris della Roma contro il Napoli nel 4° turno di Serie A. Primo centro del Milan

In attesa che domani il big match tra Juventus e Fiorentina vada a definire il quadro della situazione, altre due partite si sono svolte quest’oggi nel quarto turno della prima fase del campionato di Serie A di calcio femminile. 24 ore fa si è dovuto prendere atto del pari tra Como e Sampdoria e del successo dell’Inter sul campo del Sassuolo. La vittoria della Beneamata per 3-1 è valsa la vetta provvisoria della classifica generale.

Nel Lunch match odierno, la Roma ha dato un seguito agli ottimi grandi risultati. Reduce dal trionfo in Champions League contro il Servette, che ha permesso alle giallo-rosse di qualificarsi per la fase a gironi della massima competizione continentale per club, un nuovo successo è arrivato questo al Tre Fontane. Le ragazze di Alessandro Spugna affrontavano il Napoli tra le mura amiche e si sono imposte sullo score di 3-1.

Una partita che si è decisa già nella prima frazione di gioco. Le capitoline, infatti, hanno messo in chiaro le cose con un gol al 20′ del primo tempo. Manuela Giugliano si è fatta trovare pronta all’appuntamento con il gol, sfruttando il servizio della compagna di reparto, Giada Greggi. Sette minuti dopo è stata la solita Evelyne Viens a trovare la marcatura, innescata da Valentina Giacinti. Al 37′ sempre Giugliano ha confezionato il tris, trasformando un invito proprio di Viens. Da notare che le canadese e la regista della Nazionale guidino la vetta della classifica marcatrici con tre reti, condividendo il primato con Annamaria Serturini, a segno ieri con la maglia dell’Inter. Nella ripresa il gol della bandiera delle partenopee è stato griffato da Michela Giordano all’80’. Roma quindi in grande ascesa, con 8 punti all’attivo e a -2 dalla vetta.

VIDEO ROMA-NAPOLI 3-1

Alle 15.00 è andata in scena la sfida tra Milan e Lazio, entrambe alla ricerca del primo successo in campionato. Al Puma House of Football – Centro Peppino Vismara, le rossonere voglio allontanare i fantasmi del peggior inizio della propria storia in Serie A; le bianco-celesti non erano certo intenzionate a recitare il ruolo delle vittime sacrificali. Il Diavolo si è sbloccato, grazie alle reti di Julie Piga al 45′ e della polacca Nikola Karczewska all’82’. Ospiti in vantaggio con Noemi Visentin al 42′ e con la possibilità di tornare in vantaggio a inizio ripresa sul calcio di rigore, non trasformato dall’ex di questo incontro, Martina Piemonte, al 53′.