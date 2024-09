Calcio femminile: la Roma e l’esame Servette in Champions. Serve una vittoria per ingranare

Vincere aiuta a vincere. Un evergreen particolarmente calzante per la squadra di calcio femminile della Roma, pronta ad affrontare il suo primo impegno nella UEFA Women’s Champions League. Le capitoline affronteranno infatti mercoledì 18 settembre alle 14:30 il Servette, in un match valido per la partita d’andata del round 2 di qualificazione.

Una disputa importante per le ragazze di Spugna che, fino a questo momento, si sono rese artefici di un inizio di stagione leggermente balbettante. In Campionato infatti sono arrivati fino a questo momento solo due pareggi, rispettivamente contro Lazio e Sassuolo, fattore che ha lasciato le Campionesse d’Italia nella parte bassa della classifica.

Ma siamo solo agli inizi. E nulla come una sfida europea può aiutare a riaccendere in un batter d’occhio gli animi di un team solido e forte, che si presenta in Champions con grandi ambizioni. Lo scorso anno infatti il cammino della Roma si è spento ai quarti di finale. L’obiettivo in tal senso sarà quello di replicare la grande impresa compiuta solo mesi fa, cercando di mettere un altro mattoncino a un percorso di grande bellezza.

Le giallorosse si affideranno ai soliti punti fermi, con particolare attenzione verso la super Manuela Giugliano che, fresca della nomina storica per il pallone d’oro, è intenzionata ad alzare l’asticella per brillare ancora di più in ambito continentale frenando invece delle avversarie in forma e soprattutto in salute, considerando anche le ultime tre vittorie ottenute nelle rispettive ultime uscite. Ma da domani può cambiare musica. E la musica cambierà.