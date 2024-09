Calcio femminile: La Juve batte la Lazio nei minuti finali e vola a punteggio pieno in Serie A

Tre su tre. La Juventus supera anche l’esame Lazio e si porta provvisoriamente in solitaria al comando della classifica della Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Le bianconere hanno infatti superato le avversarie in trasferta per 1-2, trovando la rete della vittoria nelle battute finali del match.

Bello l’atteggiamento della compagine neopromossa che, anche in questo caso, ha messo non poco in difficoltà delle rivali sulla carta molto più forti. Sono tuttavia le bianconere a passare in vantaggio per prima, sfruttando al decimo giro di orologio una bella accelerazione di Thomas, abile a servire con un cross Schatzer la quale, con un bel piattone, supera l’estremo difensore laziale.

Le padrone di casa tuttavia non si scompongono e, pur rischiando in un paio di occasioni (tra cui si conta anche una traversa con Vangsgaard), al 29′ riescono a ripristinare nuovamente gli equilibri con uno spiovente partito dalla sinistra da Eriksen, preciso nel raggiunge una Goldoni che beffa Gama e insacca la sfera in rete.

La Juve poi andrà negli spogliatoi con un brivido, complice un’altra traversa, stavolta colpita da Visentin. Ma sarà la Lazio la più pericolosa nei primi minuti della ripresa, mettendo più volte in difficoltà Peyraud-Magnin, miracolosa in almeno un paio di interventi. Tuttavia, a otto minuti dalla fine del tempo regolamentare Cantore, con un chirurgico pallonetto, mette a referto il goal del 2-1, lanciando così il guanto di sfida a Inter e Fiorentina (entrambe a sei punti), impegnate questo fine settimana rispettivamente contro Milan e Sampdoria.

Da segnalare anche la prima vittoria del Napoli che, ieri, ha superato in casa il Sassuolo capitalizzando il timbro firmato da Debora Novellino dopo appena centoventi secondi dal fischio iniziale.