Calcio femminile: la Fiorentina cerca l’impresa contro il Wolfsburg. Il primo atto al Viola Park

Sognare si può. Anzi, sognare si deve. Non può avere alcun timore la Fiorentina che, nella partita d’andata valida per il Round 2 di UEFA Women’s Champions League, affronterà domani al Viola Park una delle compagini più competitive del lotto: il Wolfsburg (calcio d’inizio ore 20:00).

Una sfida di lusso per le giocatrici allenate da Mister De La Fuente, approdate a questo incontro vantando un percorso europeo positivo e soprattutto convincente: in prima battuta infatti la viola ha sconfitto per 0-1 il Brondby fuori casa, risultato replicato poi qualche giorno dopo nel campo dell’Ajax.

Ottimo anche il riscontro nel massimo Campionato, dove la Fiorentina occupa attualmente il primo posto della classifica (insieme a Juventus ed Inter) dopo aver sconfitto rispettivamente Napoli (1-0) e Milan (1-2). Il vìs-a-vìs con le teutoniche sarà in tal senso un vero esame di maturità, dove il risultato sarà soltanto la somma delle componenti viste in campo.

Inutile chiudersi dietro. La storia ci insegna che con squadre così tanto attrezzate (stiamo parlando di un gruppo che più volte in passato ha staccato il pass per la Finale) è più importante riuscire a giocarsela a viso aperto, magari approfittando di possibili momenti di sbandamento. I due precedenti recitano un pareggio e una vittoria per le teutoniche. Sarà il Viola Park la venue adatta per far salare il banco?