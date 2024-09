Calcio femminile, Wolfsburg ancora a valanga sulla Fiorentina. Viola fuori dalla Champions

Come prevedibile, sfuma il sogno continentale per la Fiorentina del calcio femminile. La squadra toscana ha infatti perso anche il difficilissimo match di ritorno contro il Wolfsburg in occasione dei playoff della UEFA Women’s Champions League, cedendo il passo alle teutoniche con il rotondo risultato di 5-0.

Una sfida già compromessa, considerato il roboante 0-7 dell’andata, messa subito in chiaro dalla squadra di casa che, al secondo giro di orologio, passa in vantaggio con un colpo di tacco di Kalma, servita nell’area piccola da un cross dalla destra ad opera di Endemann. Il Wolfsburg, padrone totale del gioco, ha poi l’occasione di firmare il raddoppio al 14’, complice un calcio di rigore provocato da un tocco di mano di Bonfantini sugli sviluppi di un corner, ma dal dischetto Wilms colpisce la traversa. Si tratta semplicemente di una festa rimandata. Al 32’ infatti Endemann viene lanciata in rete da Huth, superando il portiere viola con un destro. La Fiorentina riesce tuttavia a rendersi pericolosa in un paio di occasioni, andando vicina al 2-1 con Toniolo, ma il suo tiro a giro viene intercettato da Schimtz.

Il tris della compagine tedesca arriva invece al 48’ grazie alla solita Endemann, la quale fa partire il sinistro su assist di Blomqvist. Quest’ultima poco dopo (al 56’) colpisce la traversa dal limite dell’area. Al 77′ c’è spazio anche per il poker, calato da Brand dopo una bella azione corale partita da Endemann e rifinita da Jonsdottir. Due minuti prima della fine del tempo regolamentare si iscrive al tabellino anche Wassmuth, con un tiro a porta sguarnita che vale la manita.

Finisce dunque con il passivo pesantissimo il doppio confronto della Fiorentina: dodici le reti subite nel complesso, chiaro segnale di una squadra promettente ma acerba, che niente ha potuto contro delle avversarie più esperte e nettamente più forti.