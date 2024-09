Calcio femminile, Fiorentina alla prova contro il Bröndby nel primo turno di qualificazione di Champions League

Si comincia. Messa in archivio la prima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2024-2025, la Fiorentina dà il via alla propria stagione europea. Le viola, uscite vittoriose dal primo incontro del torneo nazionale contro il Napoli, è attesa da una difficile trasferta.

Le gigliate affronteranno le padrone di casa del Bröndby in un girone in programma in terra danese tra mercoledì e sabato. Il format prevede un solo posto in palio per il secondo turno di qualificazione, a cui sono già ammesse la Roma e la Juventus. La squadra toscana, dunque, dovrà sgomitare per farsi largo nella rassegna continentale.

Il club viola è alla quinta partecipazione alla Women’s Champions League, ma si tratta del debutto nel nuovo format. L’incontro contro le danese è previsto domani alle 18.00, in un mini-raggruppamento che comprende anche Ajax e Kolos Kovalivka. Spetterà a quest’ultime due squadre aprire la giornata, a seguire la formazione allenata da Sebastiàn De La Fuente vorrà trasformare le proprie emozioni in ulteriore benzina in campo.

“L’emozione di giocare in questi palcoscenici è sicuramente tanta. L’altro giorno, parlando con la mia famiglia, ricordavo che stavo preparando la squadra per il primo anno in Serie B e oggi mi ritrovo a guardare il calendario per il sorteggio di questo preliminare di Champions League. A livello di squadra penso che anche questo sarà nuovo, diverso, sarà un palcoscenico importante. Ci sono tanti ingredienti, dove l’emozione avrà un ruolo fondamentale in queste partite. Questo però non deve essere per forza un fattore negativo, ma anche positivo per la squadra, in modo da spingerla a dare quel qualcosa in più. Può essere un’arma molto forte per noi, perché abbiamo giocatrici molto forti. L’unico aspetto su cui fare attenzione è il fatto che abbiamo solo una partita sulle gambe, a differenza di loro che ne hanno già 5/6. Vogliamo essere protagonisti e vincere“, ha dichiarato De La Fuente in conferenza stampa.

Sabato alle 12.00 è prevista la finale per il terzo posto, mentre alle 16.00 si giocherà lo scontro diretto tra le due vincenti che vale il passaggio del turno. Lunedì 9 settembre è in programma infine il sorteggio degli accoppiamenti (gare di andata e ritorno) che stabiliranno le 12 squadre che si uniranno nella fase a gironi a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.

CALENDARIO TURNI DI QUALIFICAZIONE CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Primo turno (mini tornei in sede unica)

Semifinali: 4 settembre

Finali/finali terzo posto: 7 settembre

Sorteggio secondo turno

9 settembre, Nyon

Secondo turno

Andata: 18/19 settembre

Ritorno: 25/26 settembre