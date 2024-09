Calcio femminile, buona la prima della Fiorentina in Champions League. Brøndby superato 0-1

Comincia bene il cammino europeo della Fiorentina. La viola ha infatti vinto il primo match del turno preliminare di UEFA Women’s Champions League 2024-2025 espugnando il campo danese del Brøndby per 0-1, risultato che probabilmente non rispecchia i reali valori dimostrati sul campo.

Un match ottimamente controllato da parte delle ragazze di mister De La Fuente che, malgrado un ottimo inizio, trovano il vantaggio solo al quarantesimo giro di orologio, quando una palla in profondità imbecca Janogy, bravissima a crossare sul secondo palo trovando Bonfantini, la quale di testa firma l’1-0. Tre minuti dopo arriva anche la possibilità del raddoppio, ma il tiro di Catena, coadiuvata da un passaggio eccezionale per Boquete, trova la respinta davvero prodigiosa di Mukasa.

La caccia al raddoppio si propaga poi per tutta la durata della seconda frazione, dominata in lungo e in largo da una viola che però non capitalizza. Al 59’ infatti Bonfantini passa la sfera di testa a Johannsdottir, il cui tiro si infrange contro il palo. Al 75’ invece la neoentrata Bredgard si porta in area dopo un goloso passaggio di Johannsdottir, vanificando però l’azione nel momento decisivo.

In virtù di quanto maturato in terra nordica, in occasione della prossima sfida la Fiorentina sfiderà l’Ajax, uscito vittorioso dal vis-a-vis contro Kolos Kovalivka. Si prospetta una sfida di lusso.