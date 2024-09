Calcio, Empoli e Torino corsari negli anticipi della quinta giornata della Serie A

La quinta giornata della Serie A 2024-2025 di calcio si è aperta con due anticipi: vittorie esterne dell’Empoli, che passa per 0-2 a Cagliari, e del Torino, corsaro per 2-3 in casa dell’Hellas Verona. In virtù di questi risultati i granata si issano in testa alla classifica con 11 punti, con una lunghezza di margine sull’Udinese, e due sui toscani, che a loro volta con i tre punti odierni agganciano il Napoli al terzo posto a quota 9.

Nel match di Cagliari l’Empoli si impone per 0-2 siglando una rete per tempo: nella prima frazione i toscani passano in vantaggio al 33′ con Lorenzo Colombo, servito da Faustino Anjorin, poi raddoppiano nella ripresa, con la marcatura al 49′ di Sebastiano Esposito, abile a ribadire in rete la respinta del portiere avversario, che si era superato sulla prima conclusione dello stesso giocatore dell’Empoli.

Nella sfida di Verona il Torino passa per 2-3 dopo un match ricco di emozioni: vantaggio granata con Sanabria al 10′, ma gli scaligeri impattano già al 12′ con Kastanos. Al 21′ l’episodio che cambia la gara: tra i padroni di casa viene espulso per una gomitata Dawidowicz. Rigore per i granata, ma Sanabria colpisce il palo dal dischetto. Al 33′, però, il Torino torna in vantaggio con il colpo di testa di Zapata che vale l’1-2. Nella ripresa al 79′ Adams sigla il gol dell’1-3 da fuori area, rendendo vana la marcatura in pieno recupero di Mosquera, che firma il definitivo 2-3.