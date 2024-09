Calcio, l’Atalanta sciupa un rigore e pareggia per 0-0 con l’Arsenal in Champions League. Cade il Barcellona

Si completa la prima giornata della Champions League 2024-2025 di calcio: l’unica squadra italiana in campo questa sera era l’Atalanta. Gli orobici impattano per 0-0 con gli inglesi dell’Arsenal, ma recriminano per un rigore sciupato al 51′ da Retegui, il quale si fa respingere la conclusione dal dischetto e poi si fa deviare in angolo anche il successivo tap in.

Nelle due gare giocate alle ore 18.45 si registrano altrettanti successi in trasferta: i tedeschi del Bayer Leverkusen passano per 0-4 in casa dei neerlandesi del Feyenoord, mentre sono corsari anche i lusitani del Benfica, vittoriosi per 1-2 contro i serbi della Stella Rossa.

Oltre al match della Dea, altri tre incontri si giocano alle ore 21.00, e si concludono tutti con la vittoria per 2-1 della squadra di casa: i monegaschi del Monaco superano gli spagnoli del Barcellona, gli iberici dell’Atletico Madrid battono i tedeschi del Lipsia, ed i transalpini del Brest piegano gli austriaci dello Sturm Graz.

