Beach volley, doppietta azzurra a Balikesir! Abbiati/Andreatta: primo sigillo internazionale! Battuti Rossi/Caminati

Dulcis in fundo. Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta si prendono la più bella soddisfazione della prima stagione assieme vincendo il Future di Balikesir in Turchia, primo successo di coppia, terzo per Andreatta (gli altri due in coppia con Abbiati) e primo per Alfieri. La vittoria è arrivata grazie al successo in finale contro Rossi/Caminati che un torneo internazionale lo avevano vinto assieme, l’ultimo giocato in coppia sei anni fa, a gennaio 2018 ad Aalsmeer in Olanda: il cerchio si è chiuso con uno splendido secondo posto.

Doppietta azzurra, dunque, con una finale tutta italiana che ha regalato spettacolo soprattutto in un primo set molto combattuto che ha visto Alfieri/Andreatta imporsi in volata 21-19. Nel secondo parziale Alfieri/Andreatta hanno preso da subito un paio di break di vantaggio e Rossi/Caminati sono rimasti in scia ma hanno mollato nel finale e si sono arresi con il punteggio di 21-17.

Nelle semifinali gli azzurri avevano vinto il doppio Italia-Norvegia. In semifinale contro la coppia norvegese Aas/Sunde, Rossi/Caminati hanno sofferto non poco nel primo set, perso piuttosto nettamente con il punteggio di 21-17. Nel secondo parziale, dopo una prima parte equilibrata, gli azzurri sono riusciti a prendere il largo nel finale vincendo 21-15, poi nel tie break il successo piuttosto agevole c on il punteggio di 15-11 che ha regalato ai romagnoli la finale. Meno problemi per Alfieri7Andfreatta che hanno liquidato in due set l’altra coppia norvegese Mol/Mol, vincendo con i parziali di 21-18 e 21-17.

In campo femminile vittoria per la coppia ucraina Serdiuk/Romaniuk che in finale ha sconfitto 2-1 (24-26, 21-16, 28-26) al termine di una sfida interminabile le estoni Hollas/Remmelg. Terzo gradino del podio per la coppia austriaca Friedl/Berger che ha battuto 2-1 (18-21, 21-14, 16-14) le ceche Dvornikova/Pospisilova.