Beach volley, Alfieri/Andreatta e Rossi/Caminati in semifinale a Balikesir! Ditta/Sestini quinte

Doppia coppia azzurra in semifinale nell’ultimo Future europeo della stagione in programma a Balikesir in Turchia. Sia Alfieri/Andreatta che Rossi/Caminati sono riusciti a centrare l’accesso nella top 4 e oggi si giocheranno la possibilità di salire sul podio, mentre l’avventura nel torneo femminile di Ditta/Sestini si è fermata ai quarti di finale.

La coppia di stanza a Cesenatico, infatti, dopo aver centrato con un doppio successo venerdì l’accesso diretto ai quarti si è dovuta arrendere alla forza della coppia ceca composta da Pospisilova/Dvornikova che è volata in semifinale con un secco 2-0 (21-14, 21-18) relegando al quinto posto le azzurre che portano a casa comunque un buon bottino di punti che permetterà loro di partire nel main draw già dai primi Future della stagione prossima.

Semifinale per entrambe le coppie azzurre, invece, in campo maschile. Alfieri/Andreatta hanno vinto il girone battendo venerdì sera 2-0 (21-17, 21-14) la coppia polacca Krzeminski/Pietraszek. Nei quarti di finale questa sera la coppia italiana ha superato con un sofferto 2-1 (21-18, 19-21, 15-12) il binomio di casa Özdemir/Kuru e domani alle 12.30 in semifinale affronterà la coppia norvegese composta da Adrian e Markus Mol, rispettivamente cugino e fratello del campione olimpico e mondiale Anders.

Ritorno col botto a livello internazionale per Enrico Rossi e Marco Caminati che hanno vinto la finale del girone battendo con un sofferto 2-1 (25-23, 18-21, 15-12) la coppia belga Vercauteren/Van Langendonck dopo un’ora di battaglia, mentre questa sera nei quarti hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-16, 21-17) i turchi Mermer/Kurt e domani se la vedranno alle 11.40 in semifinale con un’altra coppia norvegese Aas/Sunde.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Gruppo A Mermer/Kurt TUR [1] vs. Moiseiev/Savvin UKR [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-19), Mol/Mol NOR [8] vs. KAI/Adachi JPN [9] 2-0 (21-16, 21-19).

Gruppo B Enile/Theodore TTO [2] vs. Abolhassan/S. Shekar IRI [15] [Q] 0-2 (13-21, 11-15), Aas/Sunde NOR [7] vs. Özdemir/Kuru TUR [10] 2-0 (21-18, 21-19)

Gruppo C Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] vs. Erol/Barış G. TUR [14] 2-0 (21-5, 21-17), Rossi/Caminati ITA [6] vs. Lorenz/Stadie GER [11] 2-1 (21-15, 16-21, 15-9)

Gruppo D Krzeminski/Pietraszek POL [4] vs. Tür/Imdat TUR [13] 2-0 (21-8, 21-15), Alfieri/Andreatta ITA [5] vs. Solheim/Klungsøyr NOR [12] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Finali primo posto gironi: Mermer/Kurt TUR [1] vs. Mol/Mol NOR [8] 1-2 (21-16, 20-22, 14-16), Abolhassan/S. Shekar IRI [15] [Q] vs. Aas/Sunde NOR [7] 1-2 (15-21, 21-16, 9-15), Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] vs. Rossi/Caminati ITA [6] 1-2 (23-25, 21-18, 12-15), Krzeminski/Pietraszek POL [4] vs. Alfieri/Andreatta ITA [5] 0-2 (17-21, 14-21)

Finali terzo posto gironi: Moiseiev/Savvin UKR [16] [Q] vs. KAI/Adachi JPN [9] [Q] 2-0 (21-18, 24-22), Erol/Barış G. TUR [14] vs. Lorenz/Stadie GER [11] 0-2 (7-21, 5-21), Enile/Theodore TTO [2] vs. Özdemir/Kuru TUR [10] 0-2 (12-21, 10-21), Tür/Imdat TUR [13] vs. Solheim/Klungsøyr NOR [12] [Q] 2-1 (23-21, 23-25, 16-14).

Ottavi di finale: Abolhassan/S.Shekar IRI-Lorenz/Stadie GER 2-1 (21-16, 16-21, 15-10), Vercauteren/Van Langendonck BEL-Özdemir/Kuru TUR 1-2 (15-21, 21-14, 18-20), Tür/Imdat TUR-Mermer/Kurt TUR 0-2 (14-21, 18-21), Moiseiev/Savvin UKR-Krzeminski/Pietraszek POL 2-1 (21-17, 19-21, 15-12).

Quarti di finale: Abolhassan/S.Shekar IRI-Mol, M./Mol NOR 0-2 (18-21, 14-21), Alfieri/Andreatta, T. ITA-Özdemir/Kuru TUR 2-1 (21-18, 19-21, 15-12), Mermer/Kurt TUR-Rossi/Caminati ITA 0-2 (16-21, 17-21), Aas/Sunde NOR-Moiseiev/Savvin UKR 2-0 (21-18, 21-9)

Semifinali: Mol, M./Mol NOR-Alfieri/Andreatta, T. ITA, Rossi/Caminati ITA-Aas/Sunde NOR

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool A Hollas, H./Remmelg EST [1] vs. Durasi/Ocakci TUR [16] 2-0 (21-10, 21-14), Miharu/Ishihara JPN [8] [Q] vs. Dvorníková/Pospisilova CZE [9] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool B Serdiuk/Romaniuk UKR [2] vs. Dil/Toy TUR [15] 2-0 (21-7, 21-15), Kabulbekova/Ivanchenko KAZ [7] vs. Motomura/Nayu JPN [10] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool C Triantafyllidi/Manavi GRE [6] vs. Prins/van Diepen NED [11] 2-0 (21-10, 21-14), Sestini/Ditta ITA [3] vs. Bisgaard/Hauge DEN [14] [Q] 2-0 (21-19, 21-11)

Pool D Simdim/Ceylin TUR [4] vs. Schäkel/Beutel GER [13] [Q] 0-2 (12-21, 15-21), Friedl/Berger AUT [5] vs. Lutz A./Zobrist SUI [12] [Q] 2-0 (21-15, 22-20)

Finali primo posto gironi: Hollas, H./Remmelg EST [1] vs. Miharu/Ishihara JPN [8] [Q] 2-0 (21-17, 21-14), Schäkel/Beutel GER [13] [Q] vs. Friedl/Berger AUT [5] 0-2 (16-21, 16-21), Serdiuk/Romaniuk UKR [2] vs. Kabulbekova/Ivanchenko KAZ [7] 2-0 (21-12, 21-8), Sestini/Ditta ITA [3] vs. Triantafyllidi/Manavi GRE [6] 2-1 (22-20, 15-21, 15-12)

Finali terzo posto gironi: Durasi/Ocakci TUR [16] vs. Dvorníková/Pospisilova CZE [9]0-2 (7-21, 14-21), Dil/Toy TUR [15] vs. Motomura/Nayu JPN [10] 1-2 (14-21, 21-14, 10-15), Bisgaard/Hauge DEN [14] [Q] vs. Prins/van Diepen NED [11] 2-1 (18-21, 21-14, 17-15), Simdim/Ceylin TUR [4] vs. Lutz A./Zobrist SUI [12] [Q] 0-2 (14-21, 19-21)

Ottavi di finale: Triantafyllidi/Manavi GRE-Motomura/Nayu JPN 2-0 (21-12, 21-11), Kabulbekova/Ivanchenko KAZ-Bisgaard/Hauge DEN 1-2 (21-15, 18-21, 6-15), Dvorníková/Pospisilova CZE-Schäkel/Beutel GER 2-0 (21-16, 24-22), Lutz A./Zobrist SUI-Miharu/Ishihara JPN 2-0 (21-14, 21-15)

Quarti di finale: Triantafyllidi/Manavi GRE-Hollas, H./Remmelg EST 0-2 (14-21, 10-21), Friedl/Berger AUT-Bisgaard/Hauge DEN 2-1 (18-21, 21-12, 15-13), Dvorníková/Pospisilova CZE-Sestini/Ditta ITA 2-0 (21-14, 21-18), Serdiuk/Romaniuk UKR-Lutz A./Zobrist SUI 2-0 (21-16, 23-21)

Semifinali: Hollas, H./Remmelg EST-Friedl/Berger AUT, Dvorníková/Pospisilova CZE-Serdiuk/Romaniuk UKR